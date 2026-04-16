        Erzurum'da çatıdaki güneş enerjisi sistemini tamir ederken hastanelik oldu

        Erzurum'da çatıdaki güneş enerjisi sistemini tamir ederken hastanelik oldu

        Erzurum'da yazlığının çatısındaki güneş enerjisiyle çalışan ısıtma sisteminin borusunu tamir ederken kaynar suyla yanan 76 yaşındaki Abdullah Durmaz'ın, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

        Giriş: 16.04.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Erzurum'da çatıdaki güneş enerjisi sistemini tamir ederken hastanelik oldu

        Erzurum'da yazlığının çatısındaki güneş enerjisiyle çalışan ısıtma sisteminin borusunu tamir ederken kaynar suyla yanan 76 yaşındaki Abdullah Durmaz'ın, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

        Erzurum'da yaşayan 7 çocuk babası tesisat ustası Durmaz, 9 Nisan perşembe günü Çat ilçesinin Değirmenli köyünde bulunan yazlığının çatısına kurduğu güneş enerjisiyle çalışan ısıtma sisteminin borularındaki kaçakları tamir etmek istedi.

        İskele kurup çatıya çıkan Durmaz, söktüğü borudaki kaynar suyun sıçramasıyla boynu, sırtı, göğsü ve vücudunun farklı yerlerinde yanıklar oluştu.

        İlçedeki devlet hastanesinde yapılan müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkez'ine sevk edilen ve vücudunda 2. derece yanık oluşan Durmaz'ın tedavisi sürüyor.

        Tesisat ustası Durmaz, gazetecilere, bir süre önce yazlığının güneş enerjisiyle çalışan panellerinin camlarını yenilediğini söyledi.

        Panelleri değiştirdikten sonra bazı borularda gördüğü su kaçaklarını tek başına tamir etmek istediğini anlatan Durmaz, "Tek başıma çatıya çıktım, boruyu söküp contalarına bakacaktım. Yanımda bir kişi olsaydı arıza tespiti daha kolay olurdu, belki yanmazdım. Boru sıkışmıştı, açmaya uğraştım ve borudan birden sıcak su çıkınca boynumdan aşağı döküldü, yandım. Çatıdaki karla vücuduma soğuk uygulama yaptım." dedi.

        Durmaz, suyun çok sıcak olduğunu, vücudunda derin yanıklar oluştuğunu aktardı.

        Tesisat işlerinden çok iyi anladığını belirten Durmaz, başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü anlattı.

        Durmaz, hastanenin yanık tedavi merkezinin hizmetlerinden oldukça memnun kaldığını ifade ederek, vatandaşların bu konuda çok dikkatli olmasını istedi.

        Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Zeki Gürgür de yakından takip ettikleri hastanın medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Boyun, göğüs ve sırt bölgesinde 2. derece hastamızın yanıkları mevcut. Hastamızın yaklaşık 10 gün daha tedavisi sürecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

