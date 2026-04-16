Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da tamire bırakılan otomobilin kaçırılması kamerada

        Erzurum'da tamire bırakılan otomobilin kaçırılması kamerada

        Erzurum'da tamire bırakılan otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 10:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şükrüpaşa Mahallesi Tortum Yolu Caddesi'ndeki iş yerine tamir için bırakılan 25 ABM 015 plakalı otomobili, bu bölgede seyir halinde fark eden tamirci O.Y. (45) aracı, kullandığı çekiciyle takibe aldı.

        Tamirci O.Y. takibe aldığı otomobilin önünü, Merve ve Taşkent sokaklar önünde çekiciyle kapattı. Otomobil, duramayarak çekiciye çarptı ve sürücüsü M.Y. (16) olay yerinden kaçtı.

        O.Y. tarafından yakalanan ve polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.

        M.Y.'nin otomobili kaçırma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ayrıca M.Y.'nin çeşitli suçlardan 14 kaydının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Dünyada ilk yüze girdi
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Altın fiyatları yükselişte
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Sabri suskunluğunu bozdu
