Erzurum'da tamire bırakılan otomobilin kaçırılması kamerada

Erzurum'da tamire bırakılan otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Şükrüpaşa Mahallesi Tortum Yolu Caddesi'ndeki iş yerine tamir için bırakılan 25 ABM 015 plakalı otomobili, bu bölgede seyir halinde fark eden tamirci O.Y. (45) aracı, kullandığı çekiciyle takibe aldı.



Tamirci O.Y. takibe aldığı otomobilin önünü, Merve ve Taşkent sokaklar önünde çekiciyle kapattı. Otomobil, duramayarak çekiciye çarptı ve sürücüsü M.Y. (16) olay yerinden kaçtı.



O.Y. tarafından yakalanan ve polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.



M.Y.'nin otomobili kaçırma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Ayrıca M.Y.'nin çeşitli suçlardan 14 kaydının olduğu öğrenildi.

