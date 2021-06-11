Erzurum Faal Vergi Mükellefi sayısı açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı 2021 Mayıs dönemi faal vergi mükellefi iller dağılımı sonuçlarını paylaştı. Erzurum’da 10 bin 785 Gelir Vergisi, 8 bin 681 Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 415 Kurumlar Vergisi, 16 bin 113 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 409 Gayrimenkul Sermaye iradı, 13 bin 990 da Katma Değer Vergisi faal vergi mükellefinin bulunduğu bildirildi.

Aylık Değişim Oranları

Erzurum’da 2021 yılı nisan ayına göre faal mükellef artış oranı Gelir Vergisinde yüzde 0,19, Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisinde yüzde 0,55, Kurumlar Vergisinde yüzde 0,41, Gelir Stopaj Vergisinde yüzde 0,42, Katma Değer Vergisi düzeyinde ise yüzde 0,23, aktif mükellef sayısında ise yüzde 0.36 oldu.

Aktif Mükellef

Erzurum’da Kurumlar Vergisi, Basit usulde Vergilendirilen gelir ve Gelir Vergisi faal mükelleflerinin oluşturduğu aktif vergi mükellefi sayısındaki artış Mayıs ayında da devam etti. 2020 aralık ayında 22 bin 415, 2021 yılı nisan ayında 22 bin 798 olan aktif vergi mükellefi sayısı Mayıs 2021 döneminde 22 bin 881’e ulaştı.

6 Aylık Değişim Oranları

Erzurum’da 2020 yılı Aralık ayına göre faal mükellef artış oranı Gelir Vergisinde yüzde 2,13, Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisinde yüzde 1,88, Kurumlar Vergisinde yüzde 2,39, Gelir Stopaj Vergisinde yüzde 2,84, Gayrimenkul Sermaye iradında yüzde 2,1, Katma Değer Vergisinde yüzde 2,13 oldu.

Aralık 2020 Mükellef Verileri

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Erzurum’da 2020 yılı aralık ayında 10 bin 560 Gelir Vergisi, 8 bin 520 Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 315 Kurumlar Vergisi, 15 bin 667 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 257 Gayrimenkul Sermaye iradı, 13 bin 698 de Katma Değer Vergisi faal vergi mükellefi bulunuyordu.

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