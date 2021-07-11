Erzurum trafik verileri açıklandı Erzurum 6 ayda 966 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu

TÜİK 2021 Haziran dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum 6 ayda 966 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu.

Erzurum’da bu yılın ilk 6 ayında 7 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. İlde 6 aylık düzeyde meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 11.72, ülke toplamında ise yüzde 0,61’lik oran oluşturdu.

Erzurum Ocak Haziran Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum’da Haziran ayında 128 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 170 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 202 kişi yaralandı. İlde Ocak Haziran ayları kapsamında ise 444 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 966 da maddi hasarlı kaza oluştu. Bu kazalarda 7 kişi yaşamını kaybetti, 738 kişi ise yaralandı.

Bölge Ocak Haziran Verileri

TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 788 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 5 bin 112 de maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 53 kişi yaşamına veda etti, 6 bin 415 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 5,20’lık oran gösterdi.

Erzurum’un Oransal Verileri

Erzurum’da kaydedilen ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası sayısı bölge toplamında yüzde 11,72’lik oran gösterirken, maddi hasarlı trafik kazası oranı yüzde 18,89, ölüm sayısı yüzde 13,2, yaralı sayısı ise yüzde 11,50’lik oran verdi. Erzurum’da trafik kazasında kaybedilen kişi sayısı ülke toplamında yüzde 0,74’lik oran oluşturdu.

6 Aylık Bölge İlleri Kaza Dağılımı

Trafik istatistik Bülteni Ocak Haziran 2021 sonuçları itibariyle Ağrı’da 273, Bingöl’de 203, Bitlis’te 252, Elazığ’da 446, Erzincan’da 278, Erzurum’da 444, Hakkari’de 121, Kars’ta 122, Malatya’da 681, Muş’ta 171, Tunceli’de 62, Van’da 558, Ardahan’da 52, Iğdır’da 125 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

Bölge İlleri Ölüm Sayısı

Erzurum, Erzincan, Malatya ve Van bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan iller oldu. TÜİK verilerine göre, bu yılın Ocak Haziran ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı’da 3, Bingöl’de 4, Bitlis’te 3, Elazığ’da 10, Erzurum’da 7, Erzincan’da 3,Hakkari’de 1, Malatya’da 8, Tunceli’de 3, Van’da 10, Iğdır’da 1 kazazede yaşamını yitirdi.

5 Aylık Bölge İlleri Yaralı Sayısı

Bu yılın ilk 6 ayında meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı’da 474, Bingöl’de 349, Bitlis’te 458, Elazığ’da 779, Erzincan’da 429, Erzurum’da 738, Hakkari’de 228, Kars’ta 190, Malatya’da bin 71, Muş’ta 306, Tunceli’de 116, Van’da 994, Ardahan’da 99 ve Iğdır’da ise 183 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

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