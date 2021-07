Başkan Çakır’dan 15 Temmuz mesajı

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “15 Temmuz ihanetini asla unutmayacak, unutturmayacağız” dedi.

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, yarın 5’inci yıldönümü geride kalacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Çakır, 15 Temmuz’un bir gecede demokrasi bayramına dönüşen hain bir kalkışma olduğunu belirterek, “15 Temmuz’u bu millet hiçbir zaman unutmayacak. Tarihsel süreçte birçok darbeyi yaşamış olan bu milletin üzerine tankla, topla ve tüfekle yürüyenler, hak ettikleri cezalara çarptırılmış olmakla birlikte tarihin çöplüğündeki yerlerini de almış oldular. 15 Temmuz, millet iradesine karşı duranlara verilmiş olan bir ders niteliğindedir. Kim ne derse desin, bu topraklarda bundan böyle hiç kimse bu milletin iradesine karşı duramayacak, bu milletin üzerinde hesap v ekitap yapamayacaktır” diye konuştu.

Terörün Her Türlüsüne Geçit Yok

15 Temmuz akşamında insanların sel olup sokaklara aktığı illerin başında Erzurum’un geldiğini vurgulayan ABB Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, günlerce süren demokrasi nöbetlerinin milletin iradesine sahip çıkma direncini gösterdiğini ifade etti. Hain terör örgütü FETÖ’nün emperyalist güçlere uşaklık etmede adeta zirve yaptığını ve bunu da 15 Temmuz kalkışmasıyla gösterdiğini anlatan Çakır, “Kim olursa olsun bu millet teröre hiçbir zaman geçit vermeyecek, vesayete sürekli karşı duracak ve iradesini her zaman hakim kılacaktır. Bu milleti vatanıyla, toprağıyla, bayrağıyla istiklal ve istikbaliyle imtihan etmeyi düşünenler, kırk düşünüp bir karar versinler. Aksi halde bizde toprak çok; haini de gömeriz, terörü de gömeriz, teröristi dev gömeriz. Ve kimse bu konuda bizi sınamaya kalkışmasın!” uyarısında bulundu.

Toprağa Düşenlere Rahmet

15 Temmuz’da Türkiye’nin dört bir yanında şehit düşen kahraman vatan evlatlarını da rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “O gece milleti için toprağa düşenlerimiz oldu. Milleti için can verenler, canından geçenler oldu. Şehitlerimizi elbette unutmayacağız; onları yüreklerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Allah hepsine rahmet eylesin, şehadetleri kutlu ve mübarek olsun. Gazilerimize de, yine Allah uzun ömürler versin, sağlık, sıhhat ve afiyet üzere kılsın” dedi.

