İlçelerde MHP rüzgarı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın ile MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ın ilçe ziyaretleri devam ediyor.

Muhtarlar, belediye başkanları, meclis üyeleri ve esnaflarla temas kuran Aydın ve Karataş vatandaşlarla da bir araya geldiler.

ErzurumArtvin kara yolunda bulunan Pirinkayalar Geçidi'nde yapımı devam eden 2 bin 246 metrelik tüneldeki son durumu yerinde gözlemleyen ve ardından MHP Tortum İlçe Başkanlığını, MHP Uzundere ilçe Başkanlığı, Uzundere Kaymakamlığını, Uzundere Belediye Başkanlığını makamlarında ziyaret eden Prof. Dr. Kamil Aydın ve MHP İl Başkanı Karataş, aynı ziyaretler kapsamında esnaf, muhtarlar ve vatandaşlarla da bir araya gelmeyi de ihmal etmediler.

Gerçekleştirdikleri ziyaretlerde ekonomik kalkınma hamlelerine ve birlik beraberliğin ülke menfaatlerine katkısı üzerine mesajlar aktaran Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, “Ülkemiz daha müreffeh seviyeye ulaşmak için gerekli özgüveni zirveye taşımış bulunuyor. Bu noktada sorumluluk alan ve devlet aklını ön plana koyan liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşları önemli bir ayrıntıdır. Bu anlamda her iki liderimizin arkasında durmaya ve ülkemizin geleceği için destek sunmaya devam etmemiz hayatı önem taşımaktadır. Ziyaretlerimiz kapsamında sorunlarını dile getiren esnaf ve vatandaşlarımızın yanında durmaya ve çözüm yolları oluşturma noktasında gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Ekonomik kalkınma hamlelerimizin ülkemiz menfaatleri noktasında hız kazanması için de temaslarımız devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Karataş: “Güzel günler için güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz”

İlçe ziyaretleri kapsamında teşkilatıyla birlikte Prof. Dr. Kamil Aydın’a eşlik eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ekonomik ivme kazandıran adımların atılması noktasında temaslarının süreceğine işaret ederek, “Kararlı ve güçlü adımlar atmaya devam ederek şehrimizi kalkındırmayı sürdüreceğiz. Çalışkan yapımızı kullanarak da sorunların çözümü noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Esnaf, çiftçi ve vatandaşlarımızın elini güçlendirecek olan ziyaretlerimizin de takipçisi olacağız. Bu noktada şehrimizi gazi meclisimizde temsil eden milletvekilimiz Prof. Dr. Kamil Aydın Beyin destekleri de elimizi güçlendiriyor” diye konuştu.

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