Öz: “Deprem konutlarının yapımı devam ediyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öz: “Deprem konutlarının yapımı devam ediyor”

İHA

Öz: “Deprem konutlarının yapımı devam ediyor”

AK Parti Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok ile birlikte Çat ilçesine bir ziyarette bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Tuzluca Mahallesinde yapılan deprem konutlarını inceledi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Çat İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık ve AK Parti Çat İlçe Koordinatörü Salih Yeşilkent’in de katıldığı ziyarette Yapılan çalışmaları inceleyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, vatandaşların sorunlarını dinleyerek güncel meseleleri değerlendirdi.
Öz: “Doğa dostu konutlar yapılıyor”
Karlıova depreminden etkilenen bölgelerde yapılan deprem konutlarının devam ettiğini belirten Başkan Öz, “Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçen yıl haziran ayında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Çat ilçemizde depremzedeler için inşa edilecek 575 konut ve 443 ahırın temelini atarak haziran ayında çalışmalara başlamıştık. Şu anda Tuzluca Mahallemizde yapılan deprem konutlarını inceliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla herhangi bir problem yaşanmadan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamen çelik konstrüksiyondan yapılan konut ve ahırlar doğa dostu olarak biliniyor. Çalışmalar tamamlandığında depremden etkilenen vatandaşlarımız eskisinden daha iyi ve konforlu binalara kavuşmuş olacaklar” dedi.
Beraberindekilerle Parmaksız ve Bozyazı mahallesinde de incelemelerde bulunan Başkan Öz, “AK Parti olarak her zaman altını çizdiğimiz gibi insan odaklı siyaset yapıyoruz ve hizmet üretmeyi her şeyden daha çok önemsiyoruz. Bugün vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem sorunlarını hem taleplerini dinledik. Halkımızın yapılan çalışmalardan memnuniyetini görüyor olmaktan dolayı mutlu olduğumuzu söylemeliyim. Erzurum’un tüm ilçelerine olduğu gibi Çat ilçimeze de hizmetin en güzelini yapma gayretindeyiz. Burada başta Çat Belediye Başkanımız Melik Yaşar başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.
Altınok: “Ormanlarla beraber canımız da yanıyor”
Çat ilçesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok da yaşanan yangınlara değinerek, “Ülkemizin batısında yaşanan yangınlar yalnızca ağaçlarımızı değil canımızı da yaktı. Bunun bir sabotaj, kaza veya ihmal olduğu tespit edilse bile neticede yaşanan doğa terörüdür. Binlerce ağaç, binlerce hayvan ve beraberinde o bölgelerde yaşayan binlerce insan bu yangınlardan etkilenmiştir. Elbette devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkanlar seferber edilmiş ve aynı anda çok sayıda yangın çıkmış olmasına rağmen başarıyla mücadele edilmiştir. Bunun yanı sıra kayıplarımızın olması elbette çok üzüntü vericidir. En az kayıplar kadar üzücü olan bir şey de bu afetten bile siyasi kar elde etme çabası gösteren bir muhalefet anlayışının olmasıdır. Halkımız yaşananları da yapılanları da çok iyi görmektedir. Bugün Çat ilçemizde buluştuğumuz vatandaşlarımızın da aynı acıyı paylaştığını ve bizimle aynı duygular içerisinde olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız, yalan ve istismar üzerine kurulmaya çalışılan kirli siyasetin farkındadır. Bu vesileyle yangınlardan etkilenenlere bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ailesini evin kirli olması nedeniyle katletmiş
YEREL HABERLER Ailesini evin kirli olması nedeniyle katletmiş
Eski eşini ve iki kızını öldüren şahsın 1 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı Duruşmada üç oğlu anne ve kardeşlerini öldüren babalarından şikayetçi olmadı
YEREL HABERLER Eski eşini ve iki kızını öldüren şahsın 1 yıl ile ...
Bozayıyı yüzerken görüntüledi
YEREL HABERLER Bozayıyı yüzerken görüntüledi
Ayının yüzme keyfi gülümsetti Sıcaktan bunalan ayı suya girerek serinledi
YEREL HABERLER Ayının yüzme keyfi gülümsetti Sıcaktan bunalan ayı ...
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev alev yandı
Şüpheli paket polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Şüpheli paket polisi alarma geçirdi
Borçlu mükellefe yapılandırma kolaylığı
YEREL HABERLER Borçlu mükellefe yapılandırma kolaylığı
Fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kol saati, cüzdan ve hesap makinesi çıktı
YEREL HABERLER Fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kol saati, ...
3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu
YEREL HABERLER 3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında ...
Mücahit Albayrak, BB Erzurumspor’da
YEREL HABERLER Mücahit Albayrak, BB Erzurumspor’da
Pasinler'de çıkan yangında 5 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Pasinler'de çıkan yangında 5 hayvan telef oldu
ESTP yangın bölgesine yardım kampanyası başlatıyor
YEREL HABERLER ESTP yangın bölgesine yardım kampanyası başlatıyor
Pınar’dan 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Pınar’dan 3 gündür haber alınamıyor
Sınava girmek için yurttan ayrılan Pınar’dan 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Sınava girmek için yurttan ayrılan Pınar’dan 3 gündür ...
Atatürk Üniversitesi’nde lisansüstü kontenjanlar açıklandı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nde lisansüstü kontenjanlar ...
Erzurum’da piknik alanlarında ateş, mangal, semaver yakılması ve ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
YEREL HABERLER Erzurum’da piknik alanlarında ateş, mangal, semaver ...
Erzurum’da servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum’da servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 ...
KUDAKA’dan SOGEP kapsamında bölgeye 15,5 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER KUDAKA’dan SOGEP kapsamında bölgeye 15,5 milyon ...
Patates tarlaları yerini ayçiçeği tarlalarına bıraktı Devasa ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Patates tarlaları yerini ayçiçeği tarlalarına ...
Kadın doktorun at sevgisi
YEREL HABERLER Kadın doktorun at sevgisi
Oltu’da sağlık ekipleri köy köy dolaşarak aşılama yapıyor
YEREL HABERLER Oltu’da sağlık ekipleri köy köy dolaşarak aşılama ...