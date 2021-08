Aydemir: ’30 Ağustos milli kıyamdır’ Aydemir: ’30 Ağustos Hakka tapan milletimizin zaferidir’ Aydemir: ’30 Ağustos Zaferi milli imanın eseridir’ Aydemi,r Bayrak Şairi Asya’nın duasını paylaştı

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘30 Ağustos yüce milletimizi asırlara hakim kılan milli duruşun ifadesi; bizi insanlığın hak ve adalet mücadelesinde sorumlu kılan milli kararlılığın neticesi; Anadolu’yu yurt kılan Malazgirt zaferine mana veren milli benliğimizin seciyesi; yüce milletimize kefen biçmeye kalkışanların izalesidir.’ dedi.

‘La galibe illallah’

Milletvekili Aydemir, ‘30 Ağustos, varlığını Hakka adamış aziz milletimizin yedi düvele karşı ‘La Galibe İllallah’ nidası; Hakka tapan milletin ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım/ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!’ sedası; batılı zail eden bir milletin ‘Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar/Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var’ vera’sıdır.’ mesajını paylaştı.

Aydemir’den 30 Ağustos Zaferi Tarifi

Milletvekili Aydemir, ‘30 Ağustos, Çanakkale ruhunun takdimi, Aziziye ruhunun tasviri, Bedir Ruhunun tafsili, İla’yı Kelimetullah için can verme sırrının tahsini, cihanın, ‘Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından/Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman?/Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?/ Çünkü te'sisi İlâhî o metîn istihkâm’ hakikatiyle tezyinidir.’ tarifinde bulundu.

‘Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât’

‘30 Ağustos, Milli şairimizin ifadesiyle, yalnız hakka rüku eden ve Hakka tapan milletin eseridir’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘ Milli Şairimizin kaydıyla, bütün coğrafyası şüheda gövdesiyle bezeli mübarek milletimizin kanıyla tevhidi kurtarma mücadelesi, tarihe sığmayan şühedanın azameti, Akifçe vurguyla, ‘Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran/O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;/Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın/Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât/ Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât’ nitelemesidir.’ kaydını düştü.

Milli İman

Milletvekili Aydemir, ‘30 Ağustos, ‘Allah yolunda öldürülenler için “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.’ hakikat ve müjdesine gönül adamış bir milletin terkibi; milli kimya ve mayanın küresel idrakte teşrihi; milli marşımızda yer alan, ‘Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ/Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ’ vurgusunun küresel izanda tavzihidir.’ dedi.

Müslümanlıkla Yoğrulan Mübarek Coğrafyamız

Milletvekili Aydemir, ‘30 Ağustos, Bayrak Şairimizin beliğ ve berceste aktarımıyla, dualı bir milletin, ‘Minareleri/Sen, ezansız bırakma Allahım/ Bizi vatansız bırakma Allah'ım/Müslümanlıkla yoğrulan yurdu/ Müslümansız bırakma Allah'ım!’ niyazı; ‘Ezanımdan alışıp tekbire/ Buldunuz mutluluk, imanımla/Vatan ettim sizi ey topraklar/Beş vakit damgalayıp alnımla’ nidasıdır.’ vurgusunda bulundu.

Muhteşem Milletin Uyanışı

Milletvekili Aydemir, ‘30 Ağustos, Destan Şairimizin benzersiz betimlemesiyle, ‘Vatan, millet, din ve devlet, alsancaklar hakkına/ Dar günlerin erkek aslan sesi’ olanların, ‘Seni aldatmasın batı denilen/Onun mayasıdır katı denilen/Onun iç yüzüdür kötü denilen’ tespitine ram olan bir milletin zaferi; ‘Sen Oğuz Ata'nın has milleti sen/Sen Son Peygamberin has ümmeti sen/O seni boğmadan boğ ümmet isen/Uyan durma uyan, uyumak nene/ Kalk, doğrul yerinden, yürü geç öne’ nidasında gönlünü birleştiren muhteşem milletin uyanışıdır.’ paylaşımını yaptı.

30 Ağustos’u Gökyyayca Tarif

Milletvekili Aydemir, ‘30 Ağustos, Şair Gökyay’ın ifadesiyle; ‘Bu vatan toprağın kara bağrında/Sıradağlar gibi duranlarındır/Bir tarih boyunca onun uğrunda/Kendini tarihe verenlerindir’ gerçeğinin ikrarı; ‘Tarihin dilinden düşmez bu destan/ Nehirler gazidir, dağlar kahraman/ Her taşı yakut olan bu vatan/Can verme sırrına erenlerindir.’ hakikatinin tekrarıdır.’ ifadesine yer verdi.

Niyaz

Milletvekili Aydemir, ‘30 Ağustosta milli kıyam ile bir diriliş destanı kaydeden Yüce Milletimizin coşkusunu paylaşıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şühedamızı rahmet, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor; ‘Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet ahdimizi yineliyoruz. Rabbim milletimizin birliğini, devletimizin dirliğini kardeşliğimizi ebedi kılsın. ‘ niyazında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.