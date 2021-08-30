Başkan Sekmen’den Zafer Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Vatan topraklarının kurtuluşunu ve bağımsızlığımızı müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’mizin 99. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun bir mihenk taşıdır. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesi, vatan topraklarının her köşesine yayılarak 30 Ağustos’ta kazanılan zaferle başarıya ulaşmıştır. Milletimizin tarih yolculuğundaki şeref halkalarından olan 30 Ağustos Zaferi ile birlikte vatan toprakları işgalden kurtulmuş, milletimizin önünde yepyeni ufuklar açılmıştır. Milli Mücadeleyi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlüğünü kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını bize miras bırakan kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır. Bu vesileyle milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferlerden ilham alarak, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ idealimiz için çok çalışmak ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı canı gönülden kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

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