Yakutiye Belediyesine “Sıfır Atık Belgesi” verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık ve Belediyeler Ödül Töreni'nde geçen yıl ödüle layık görülen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ilçe sınırlarında halkın yoğun olarak kullandığı bölgelere kurdurduğu standlarla atıkların geri dönüşüme kazandırılmasında önemli bir hizmete imza attı.

Yakutiye Belediyesi bünyesindeki tüm binalara ayrı toplama üniteleri yerleştirilirken, atıklar için geçici depolama alanı oluşturuldu. Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına kendi idari binası ve ek binalarından başlayan Yakutiye Belediyesince, kendi bünyesinde çalışan tüm personele 'Sıfır Atık Eğitimi' verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince sıfır atık yönetim sistemi kurulumunun tamamlandığının tespiti ile Yakutiye Belediyesi, 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı. Yakutiye Belediye Başkan Vekili İhsan Karabulut, belgeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu'nun elinden aldı. Tüm personelini birer “Sıfır Atık Gönüllüsü” olmaya davet eden Başkan Mahmut Uçar, atık ayrımına hassasiyet gösteren tüm personel ve vatandaşlara teşekkür etti.

Sıfır atık yönetim sistemi ilçe genelinde yaygınlaştırılacak

Belediye birimlerinde olduğu gibi ilçenin birçok noktasında sıfır atık yönetim sistemi kurulumu çalışmalarının hızla devam ettiğinin altını çizen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kısa süre önce ilçe genelinde mahallelere 'Mobil Atık Getirme Merkezleri' yerleştirildiğini ve bu merkezlerden atık toplanmaya başlandığını söyledi.

1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin inşaat çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu belirten Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaşımızın Mobil Atık Getirme Merkezi'nin ilgisinin yoğun olduğunu ve merkezlerin konulduğu günden bu yana amacı doğrultusunda kullanıldığını gözlemledik. Yakutiye genelinde yapacağımız eğitimfarkındalık çalışmalarının yanında vatandaşlarımızın da hassasiyeti ile inşallah Sıfır Atık Projesi'nin tüm Yakutiye’de etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Haftalık, aylık ve altı aylık periyodlarda izleme yapılacak ve Sıfır Atık Projesi'nde kat ettiğimiz yolu kamuoyu ile paylaşacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.