Vali Memiş: 'Sizleri en güzel şekilde yetiştirme gayretindeyiz'

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan iftar programlarını aralıksız sürdürüyor.

Mübarek Ramazan ayını ilk gününden bugüne kadar iftar programlarını ilçelerde, yurtlarda öğrencilerle, sporcularla, vatandaşla, şehit ve gazi yakınlarıyla geçiren Vali Okay Memiş, Karayazı ilçesinde iftarını açtı.

Ali Şeker Kız Kur'an Kursu'nda iftar programına katılan Vali Okay Memiş, öncesi esnafı, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Daha sonra iftar programının yapıldığı Kur'an Kursuna geçen Vali Okay Memiş, sınıfları tek tek gezerek kız Kur'an kursu öğrencilerinin Ramazan ayını tebrik etti.

Kur'anı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla 40 öğrenci ile iftar açan Vali Memiş, "Ramazan'ın böyle eskiden olduğu gibi Pandemi şartlarının rahatlaması ile Elhamdülillah daha güzel karşıladık. ilk iftiramızı Tekman'da şehit ailemizle yaptık. Muhammet Şeker kardeşimde böyle bir iftar programı diyince hemen geldik. Karayazı'da polisimizle yada jandarmamızla bir iftar açacaktık, ama böyle bir davet olunca Kur'an Kursu öğrencilerimizle iftar açmak çok daha güzel oldu. Hanımefendiler sevgili evlatlarımız, sevgili kızlarımız sizleri burada çok iyi yetiştirmeye gayret ediyoruz. Burada manevi dünyamızın ışığı olan son din yüce dinimiz İslam'ın kaidelerini öğreniyorsunuz. Cenabı Hakk'ın indirmiş olduğu Kur'anı Kerim'i Arapça ve Türkçesi ile ve anladığınız dilde burada öğreniyorsunuz. Bizim İnancımız batının materyalist felsefesi gibi değil, biz olaylara sadece madde olarak bakmıyoruz, bizim inancımız madde ile manayı bütünleştiren bir inançtır. Peygamber Efendimizin (sav) Hadisi Şerifinde belirttiği gibi, 'Yarın ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi de dünya için çalışın.' Sizler de burada hem manevi ilimler öğreniyorsunuz hem de aynı zamanda okullarımıza gidiyorsunuz ve diğer pozitif ilimleri de öğreniyorsunuz. İletişim çağındayız, internetin bütün özelliklerine, matematik, fizik, kimya, biyoloji, gibi bütün ilimlerede vakıf olmaya gayret ediyorsunuz. Aslında dört dörtlük yetişiyorsunuz. Sevgili çocuklarımız Kur'anı ezberlemek hafız olmak hiç kolay bir şey değil. Ezberlemeyi küçüksemek cahilliktir. Her türlü işin formülünü sırrını ezberlemek bilimsel açıdan çok değerlidir. Evlatlarımız, ilerisinde de istediğiniz mesleğe sahip olabilirsiniz. İsterse doktor, avukat, öğretmen, hakim, savcı, kaymakam ne istiyorsanız, başka diğer mesleklere sahip olabilirsiniz. Bu tür ilimleri bilen bireylerin topluma da çok hayırlı çok faydalı olduğunu özellikle söyleyebilirim. Hepinize başarılar diliyorum, ailelerinize de çok selam söyleyin. Burada İnşallah iyi bir eğitim sonucunda istediğiniz üniversitelere gidersiniz" dedi.

Programa Vali Okay Memiş, Karayazı kaymakamı Muammer Sarıdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Orkun, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Ali Şeker Vakfı Onursal Başkanı Muhammet Şeker ve kurum yetkilileri katıldı.

