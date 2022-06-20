Doğu’dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Besiciliğin merkezi konumundaki Erzurum’dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

Yaklaşan kurban bayramı öncesinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan’dan; İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi illere kurbanlık sevkiyatına başlandı.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde özel araçlara yüklenen kurbanlıklar batı illerine götürülmek üzere yola çıktı. Bursa’ya kurbanlık götürmek için izin belgelerini alarak yola çıkan besiciler, herkese hayırlı satışlar diledi.

Tarım Müdürlüğü’nde yapılan kontrollerde sevkiyatlarda, araç uygunluk belgesi, kurbanlıkların sağlık kontrolü, araçların dezenfekte edilmesi, sürücünün hayvan taşıma belgeleri ve kurbanlıkların kulak küpeleri kontrol edilerek geçişlerine izin veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.