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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziziye’de muhtarlar zirvesi

İHA

Aziziye’de muhtarlar zirvesi

Erzurum’un Aziziye ilçesinde muhtarların katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in destekleriyle Aziziye ilçemize hizmet edebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Mehmet Sekmen, Ilıca’daki Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya bütün kurmayları ve daire başkanlarıyla birlikte katıldı.
Başkan Orhan’dan Sekmen’e teşekkür
Muhtarlar toplantısının açılış konuşmasını yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, belediyecilik hizmetlerinde işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Orhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in, Erzurum’un dört bir yanına olduğu gibi, Aziziye ilçesine de çok büyük bir ilgi ve alaka gösterdiğini vurgulayarak, “Biz başından beri hep şunu ifade ediyoruz ve diyoruz ki; Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, Erzurum için şanstır. Sayın Başkanımız ilçe belediyelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadı, aynı şekilde desteklerini bizden ve Aziziye ilçemizden de hiç esirgemedi. Emekleri, katkıları, destekleri ve samimiyetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e biz de Aziziyeli hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Geride kalan 2 yıllık pandemi döneminin hizmetlerde bir takım aksamalara sebep olduğunu ifade eden Başkan Orhan, “El birliğiyle hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.
Sekmen: Sorunları Birlikte Aşacağız
Aziziyeli muhtarlarla Ilıca’da bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, yaptığı değerlendirmede buldukları her fırsatta muhtarlarla bir araya geldiklerinin altını çizdi.
Başkan Sekmen, şunları söyledi:
“Biz bu toplantılarımıza bütün yöneticilerimizi, daire başkanlarımızı da dahil ediyoruz ve sorunlarımıza anlık çözümler üretiyoruz. Sizlerin de bildiği üzere pandemi yaşadık ve kimi ülkelerde kapanmalar ve karantinalar devam ediyor. Bu dönemin hemen ardından hemen yanıbaşımızda savaş çıktı ve bunun ekonomik açıdan etkilerini tüm dünya gibi bizler de hissediyoruz. Önümüzdeki süreçte adımlarımızı çok daha seri atmak suretiyle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden ve salgınlardan korusun. Birlikte el ele verip bu sorunları hep birlikte aşacağız.”
Aziziye Belediyesi’nin ev sahipliğindeki muhtarlar toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burhan Salın, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, ESKİ Genel Müdür Yardımcısı Elimdar Aydemir, Muhtarlar Daire Başkanı Selahattin Turan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Aziziye Koordinatörü Rıza Altunayar ile AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen katıldı.

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