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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kudaka’dan bölgeye 24,7 milyon liralık yatırım

İHA

Kudaka’dan bölgeye 24,7 milyon liralık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.
İllerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlarını önceleyen program ile bölgeden 9 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.
Yatırım tutarı toplam 24,7 milyon TL olan 9 projeye KUDAKA tarafından yaklaşık 19,1 milyon TL destek sağlanacak.
2022 Yılı SOGEP ile Desteklenen Başarılı Projeler şöyle;
Erzurum Hınıs’ın Sütü Mandıra İle Değerleniyor Hınıs Belediye Başkanlığı
Erzurum Gülümseyen Yüzler için Üretim ve İstihdam Projesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Erzurum İşim Gücüm Üretim Şenkaya Süt Toplama Projesi Şenkaya Belediye Başkanlığı
Erzincan Refahiye'de Kadınlar ve Gençler Atölyelerde Refahiye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
Erzincan Girişimci Kadınlar Seracılıkta Üretecek Kazanacak Tüm Üzümlü Kalkınacak Üzümlü Belediye Başkanlığı
Erzincan Kumumuz Yol Olsun Üzümlü Belediye Başkanlığı
Bayburt Güneşten Toprağa Üretim Tesisi Bayburt Belediyesi
Bayburt Altyapıda Kilit Noktamız Parke Demirözü Belediye Başkanlığı
Bayburt Arpalıda Cam KafeRestoran İle Turizm Köprüsü Kuruluyor Arpalı Belediyesi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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