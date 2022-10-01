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Meslek lisesi atölyesinde üretilen ahşap oyuncakları anaokuluna hediye ettiler

DHA

Meslek lisesi atölyesinde üretilen ahşap oyuncakları anaokuluna hediye ettiler


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğretmen ve öğrencileri, atölyede atık malzemelerden ürettikleri ahşap oyuncakları, Oltu ilçesindeki Vilayetler Birliği Nenehatun Anaokulu'na hediye etti.
Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü alan şefi Selçuk Dağdelen ile öğretmen ve öğrenciler, atölyede üretimini yaptıkları mobilyalardan artan malzemelerden araba, kızak, beşik, yapboz türü oyuncaklar tasarladı. Bölüm alan şefi Selçuk Dağdelen, oyuncakları Erzurum'a 127 kilometre uzaklıkta bulunan Oltu ilçesindeki Vilayetler Birliği Nenehatun Anaokulu'na hediye paketleri içinde götürdü. 
Anaokulundaki sınıfta hediye paketlerini öğrencilerle birlikte açan Selçuk Dağdelen, "Atölyemizde üretimini yaptığımız mobilyalardan artan malzemeleri değerlendirmek için ahşap oyuncak projesini hazırladık. Günümüzdeki kanserojen etkisi bulunan plastik oyuncaklar yerine çocuklarımızı atalarımızın oynadığı ahşap oyuncaklarla buluşturmayı amaçladık. Ürettiğimiz oyuncaklar arasında eski nesil oyuncaklarla birlikte yeni nesil yapbozların ahşapları var. Çocuklarımız sağlıklı oyuncaklarla oynarken kendilerini de geliştirecek" diye konuştu.
Çocuklarla ilgilenen öğretmen Nilüfer Üstün de ahşap oyuncakların, çocukların gelişimine destek olacağını söyledi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-10-01 09:51:43

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