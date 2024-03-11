Erzurum iftar vakti: 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Erzurum'da ilk iftar saat kaçta?
Erzurum ilk iftar saati araştırması sıklaştı. İslam alemi, on bir ayın sultanı Ramazan'ı 11 Mart Pazartesi günü itibarıyla karşıladı. 30 gün boyunca ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar bu senenin ilk oruçlarını tutarken; "Erzurum iftar vakti ne zaman, ilk iftar saat kaçta?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Erzurum iftar vakti ile sahur saatleri...
Ramazan ayının ilk orucu bu akşam açılacak. Maneviyatın en yoğun olduğu, birlik ve beraberlik duygularının perçinlendiği bu mübarek ayda 30 gün boyunca farzlar yerine getirilecek. 81 ilin imsak ve iftar vakitleri Diyanet İmsakiyesi ile netlik kazandı. Peki, Erzurum iftar vakti saat kaçta? İşte, 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Erzurum'da ilk oruçların açılacağı iftar saati...
ERZURUM İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI
İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).
2024 DİNİ GÜNLER TARİHLERİ
Ramazan ayını 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi; bu sene 5 Nisan Cuma günü eda edilecek.
11 Şubat'ta başlayan Ramazan ayı 9 Nisan Salı arefe gününde sona erecek. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
Ramazan ayının geride kalmasının ardından sıra Kurban Bayramı'na gelecek. Dört gün sürecek Kurban Bayramı, 2024 yılında 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.