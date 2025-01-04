Aşırı soğuk hava Doğu Anadolu’da adeta hayatı dondurdu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının buz tutan camlarını kazıdı.

VATANDAŞ DIŞARI ÇIKMADI İHA'daki habere göre zorunlu olmadıkça çoğu vatandaş dışarıda bulunmakta kaçındı. Cadde, sokaklar boş kaldı. Bölge genelinde bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

TEKMAN İLÇESİ REKOR KIRDI Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 33.1 derece ile Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyü olarak kayıtlara geçti.