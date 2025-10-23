Habertürk
        Erzurum'un "Sıfır Atık" projesi birinci oldu | Son dakika haberleri

        Erzurum Büyükşehir'in "Sıfır Atık" projesi Türkiye birincisi oldu

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin "Sıfır Atık Kafe ve Geri Dönüşüm Temalı Otobüs Durağı Projesi" Türkiye birincisi oldu. Başkan Mehmet Sekmen, "İklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturan, yenilikçi yaklaşımıyla kent estetiğini ve çevre bilincini bir araya getiren projemizin Türkiye derecesi bizim için ayrı bir gurur oldu" dedi

        23.10.2025 - 11:08
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin "Sıfır Atık Kafe ve Geri Dönüşüm Temalı Otobüs Durağı Projesi" Türkiye birincisi oldu.

        İzmir'de düzenlenen törende ödülü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen adına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ aldı. Altundağ, birincilik ödülünü Başkan Sekmen'e takdim etti.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, proje ve yarışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

        "Hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Kafe ve Geri Dönüşüm Temalı Otobüs Durağımız ile çevreye duyarlı olan vizyonumuzu bir adım daha ileri taşıdık. 'Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2025 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda 'Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğine Uyum' kategorisinde 30 Büyükşehir Belediyesi arasında birincilik ödülüne layık görüldük.

        Bu başarı, sürdürülebilir bir gelecek için attığımız kararlı adımların en somut göstergesidir. Doğayla uyumlu, yenilikçi ve çevreye duyarlı projeler üretmeye devam ediyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturan, yenilikçi yaklaşımıyla kent estetiğini ve çevre bilincini bir araya getiren projemizin Türkiye derecesi bizim için ayrı bir gurur oldu."

