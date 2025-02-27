Erzurumspor FK: 0 - İstanbulspor: 3 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son haftasında İstanbulspor, evinde Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. 2. yarıda bulduğu gollerle farklı kazanan İstanbulspor, grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayarak kupaya veda etti. Erzurumspor FK ise grubu puansız bitirdi.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son haftasında Erzurumspor FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla İstanbulspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 65'te Emir Kaan Gültekin, 69 ve 88. dakikalarda Yusuf Ali Özer attı.
Bu sonucun ardından grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayan İstanbulspor ile puansız bitiren Erzurumspor FK, kupadan elendi.