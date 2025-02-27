Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Erzurumspor FK: 0 - İstanbulspor: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Erzurumspor FK: 0 - İstanbulspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son haftasında İstanbulspor, evinde Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. 2. yarıda bulduğu gollerle farklı kazanan İstanbulspor, grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayarak kupaya veda etti. Erzurumspor FK ise grubu puansız bitirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 18:01 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbulspor 2. yarıda açılsa da yetmedi!
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son haftasında Erzurumspor FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla İstanbulspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 65'te Emir Kaan Gültekin, 69 ve 88. dakikalarda Yusuf Ali Özer attı.

        Bu sonucun ardından grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayan İstanbulspor ile puansız bitiren Erzurumspor FK, kupadan elendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        AK Parti'den İmralı çağrısına ilk açıklama
        AK Parti'den İmralı çağrısına ilk açıklama
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!