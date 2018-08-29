Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2, ikinci haftasında da sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan ve ligin ilk iki haftasını puansız geçiren mavi-beyazlı ekip, deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalarak ilk puanını almıştı.

Lig'in ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, seyircisi önünde Medipol Başakşehir'i yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor maçının hemen ardından Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Çalışmaların güzel gittiğini ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Bizim hiç bir rakipten çekincemiz yok. Medipol Başakşehir ile kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Çok iyi yönleri var ama zaafları da var. İyi yönlerini durdurmaya zaaflarından da yararlanmaya çalışacağız. Muhteşem bir taraftarımız var, taraftarımızın da desteğiyle ilk 3 puanımızı alıp milli takım arasına girmek istiyoruz."

"En fazla gol pozisyonuna giren takımız"

Altıparmak, sakat oyuncularının bulunduğunu belirterek, milli takım arasının kendileri için çok faydalı olacağını dile getirdi.

Bu haftaki maçı da kazanıp milli takım arasına moralli girmek istediklerini aktaran Altıparmak, şunları kaydetti:

"Üç mevkiyle ilgili stoper, orta saha ve forvet ile ilgili ihtiyaçlarımızın olduğunu illettik, çalışmalarımız devam ediyor. Bu işler çalışmayla oluyor. Bir milyon avroluk bir oyuncumuz olmadığı için daha çok koşan, mücadele eden, takımı yıpratan oyuncularımız var. Türkiye liginde 3 maçta en fazla gol pozisyonuna giren takımız, istatistikler bunu gösteriyor ama dolayısıyla en çok gol kaçıran takımız. Bunları da çalışarak gidereceğiz."

Altıparmak, galibiyet için Medipol Başakşehir maçına tüm taraftarları davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ