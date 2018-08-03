Esbjerg - Randers FC karşılaşma önü

Esbjerg ve Randers FC, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Esbjerg 1 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Randers FC 4 puanda ve 10. sırada. Esbjerg son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Randers FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 270 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Esbjerg kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Randers FC sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Esbjerg son hafta oynanan Odense maçında 1-1 berabere kaldı.

Randers FC ise Horsens maçında 2-1 yenildi.

Esbjerg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Esbjerg, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Randers FC, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Randers FC 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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