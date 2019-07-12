Pablo Escobar kimdir? sorusu gündeme bugün verilen bir tutuklama kararının ardından geldi. Pucca ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık Pablo Escobar ile ilgili attığı tweet nedeniyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pucca, “Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor derken Narcos dizisinden bahsettim. Escobar’ın ölümüne atıf ve mübalağaydı. Uyuşturucu kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin paylaşımım ise anlamsız ve moda olduğu için bir paylaşımımdır” ifadelerini kullanarak suçlamaları reddetmişti. Pablo Escobar'ın hayatından detaylar haberimizde.

PABLO ESCOBAR KİMDİR?

Pablo Emilio Escobar Gaviria 1 Aralık 1949'de Rionegro, Antioquia Kolombiya'da doğdu. Çiftçi bir babanın ve ilkokul öğretmeni bir annenin 7 çocuğundan biriydi. İlk suçları ufak çapta hırsızlıklardı. Bu hırsızlıkların en bilineni antik mezar taşlarını çalıp turistlere satmasıydı. Bir süre hırsızlığa devam eden Pablo araba çalmaya başlamış ardından karaborsa ürünler satarak suç dünyasında ilerlemeye devam etti. Karaborsadan gelen paranın az olduğunu fark edince farklı işlere yönelmeye başladı. Bu işlerin başında kaçak mal ve sahte piyango bileti satmak geliyordu, ancak zaman geçtikçe işleri büyütmek istediğini belirterek adam kaçırma, şantaj gibi suçlarla uğraştı. Bu işlerden sonra 1970'li yıllarda uyuşturucu kaçakçılığına ve satışına başladı.

Muhasebecinin Hikayesi adlı kitapta, Pablo'nun kardeşi ve muhasebecisi Roberto Escobar, Pablo'nun orta sınıfken nasıl milyarder biri olduğunu anlatır. Forbes dergisine göre dünyanın en zengin 7. kişisi seçilmiştir. Gücünün zirvesindeyken kokain satışlarından günde yarım milyon Amerikan doları kazandığını, para destelerini bir arada tutmaya yarayan lastikler için haftada 2500 dolar civarı para ödediğini; ayrıca kazandığı paraların %10'a yakın kısmını farelerin yediği ve ıslaklıktan dolayı paraların çürüdüğü yazmaktadır. 1975 yılında kokain ticaretini hava yolu desteği ile geliştirmeye çalışmış ve başarılı olmuştur. 1975 Medellin bölgesinin en büyük uyuşturucu baronlarından olan Fabio Restrepo'yu öldürterek Medellin'deki tüm uyuşturucu trafiğini ele geçirdi. 1976 yılına gelindiğinde Escobar ve çok sayıda adamı Ekvator'da 18 kg uyuşturucu madde ile yakalandı. Pablo Escobar dava boyunca hakimlere rüşvet önerisinde bulundu. Aylar süren yasal süreçte 2 tutuklama memuru Escobar tarafından öldürülünce dava düştü. 80'li yıllara girerken küresel çapta uyuşturucu trafiğini ilerletti. Amerika'nın uyuşturucu trafiğinin %80'i Medellin karteline aitti. 1982 yılında Kolombiya Liberal Partisinden seçimlere girerek Kolombiya Temsilcileri Odası'na yedek üye olarak seçildi. Siyasi güç elde ederek polis ve halk desteğini arkasına aldı. Seçim sonrası halihazırda ABD, Porto Riko, Meksika, Venezuela, Dominik Cumhuriyeti ve İspanya gibi ülkelerle olan uyuşturucu trafiğini arttırdı. Pablo Escobar'ın adamları yaklaşık 200 yargıç binlerce sivil, polis ve devlet yetkilisi gibi insanların ölümüyle suçlandı. 27 Kasım 1989'da Avianca Uçuş 203'de bulunan bir muhbirin Escobar aleyhine sahip olduğu kanıtlar yüzünden Pablo Escobar'ın adamları uçağa bomba yerleştirip havada patlattılar. Saldırı 100 civarı kişinin ölümüyle sonuçlandı.

2 Aralık 1993 tarihinde Pablo Escobar'a karşı yapılan operasyonda Pablo arama ekibinden kaçarken radyo dalgaları teknolojisi kullanarak Kolombiya elektronik gözetleme ekibi tarafından yeri tespit edildi; Tuğgeneral Hugo Martínez tarafından yönetilen operasyonla Medellin'de orta sınıf bir daire içinde saklanırken bulundu. Uzun çatışma sonrası CIA ve Kolombiya güvenlik güçleri tarafından vurulmuştur. Cenaze törenine yaklaşık 25 bin civarı kişi katıldı.

1976 yılının Mart ayında 27 yaşında iken Escobar, 15 yaşındaki Maria Victoria ile evlendi ve çiftin Juan Pablo (şimdiki adı Juan Sebastian Santos Marroquín) ve Manuela adında iki çocuğu oldu.