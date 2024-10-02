Esenler'de 4 katlı binada yangın
İstanbul Esenler'de 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
İstanbul Esenler'de Atışalanı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm çatıya yayıldı.
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yangın esnasında sokakta olan Bülent Koç, "Çatıda tadilat yapıyorlar. İzolasyon malzemesini pürmüzle yapıştırırken alev alıyor. Yangın çatıda başlıyor. Bir daire kullanılamaz halde. Şu anda yaralı yok. İtfaiye ekipleri müdahale ettiler. Yangın kontrol altına alındı" dedi.