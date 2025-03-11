Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Esenler Erokspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 20:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bülent Korkmaz'ın sözleşmesi feshedildi
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'ın sözleşmesi feshedildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Bülent Korkmaz ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir." denildi.

        Korkmaz, yeşil-sarılı ekibin başında ligde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Esenler Erokspor, 29. hafta sonunda ligde 15. sırada yer alıyor.

        twitter
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Mizgin'i hayattan koparan kaza!
        Mizgin'i hayattan koparan kaza!
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı