Esenyurt'ta bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı
Esenyurt'ta, 79 yaşındaki bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 7 Aralık'ta, Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi'nde darbedilen Mustafa Ergene'nin, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlattı.
Polis ekipleri, Ergene'nin oğlunun ifadesi doğrultusunda, maktulun olaydan bir gün önce de darbedildiğini belirledi.
Söz konusu darp olayına ilişkin hakkında arama kararı çıkarılan E.T. (16), 12 Aralık'ta adli makamlara teslim oldu.
Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mustafa Ergene'nin şüpheli tarafından 7 Aralık'ta darbedilmesi güvenlik kamerasınca da kaydedildi.