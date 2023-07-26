Esenyurt'ta cani adamın darp ettiği kadın konuştu İstanbul Esenyurt'ta cani adam bir kadını sokak ortasında öldüresiye dövüp bayıltmıştı. Saldırgan Şehmus Dağ'ın suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından tutuklanan saldırgan cezaevine gönderildi. Taksim'de tanıştığı Şehmus Dağ tarafından darp edilen Moldovalı kadın yaşadığı olayı SHOW HABER'e anlattı...

Esenyurt'ta Şeyhmus Dağ sokak ortasında bir kadını darp ederek bayıltıp ardından bir araca sürükleyerek kaçırmıştı. Dehşete düşüren olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından zanlı tutuklandı. Genç kadın olayın ardından yaşadığı dehşeti SHOW HABER'den Uğur Alaattinoğlu'na anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir olay meydana geldi. İddiaya göre bir kadınla tartışan Şeyhmus Dağ isimli bir erkek, kadını sokak ortasında darp ederek bayılttı. Bayılan kadını park halindeki minibüse sürükleyerek taşımaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olayın ardından Şeyhmus Dağ tutuklandı. Şeyhmus Dağ ve olay sırasında yanında bulunan Elif I., emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dağ tutuklanırken, Elif I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dağ’ın ayrı suçlardan 11 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

"ÇOK DAYAK YEDİM, HALA ŞOKTAYIM"

Olayın ardından SHOW Haber'e konuşan Moldovalı kadın, "Çok dayak yedim, hala şoktayım" diyerek dehşet anlarını anlattı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir kişinin, kadına yönelik şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

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Açıklamada, "Kadına yönelik şiddet olayına ilişkin olarak emniyet birimleri ile derhal temasa geçilmiş, yapılan araştırmalar neticesinde şiddet faili şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bakanlığımız, savcılık soruşturmasına müdahil olup, olayla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilecektir." ifadesi kullanıldı.