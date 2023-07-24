Esenyurt'ta dehşet görüntü! Saldırgan gözaltında, bakanlık devrede İstanbul Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan, daha sonra da arabaya taşıyan saldırgan gözaltına alındı. Saldırganın 11 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olaya müdahil oldu

Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Ş.D. polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili devreye girdi.

Olay, sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre D.S. isimli kadınla tartışan Ş.D., kadını sokak ortasında döverek bayılttı. Bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu. "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

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O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın ardından Ş.D. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "22 Temmuz 2023 tarihinde Esenyurt ilçesinde meydana gelen ve D. S. İsimli kadının gördüğü şiddet sonrası bayılmasını ve sonrasında sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz çalışma başlatmıştır. Yapılan çalışma sonucunda görüntülerdeki şüpheli şahsın, 11 suç kaydı bulunan Ş.D. olduğu tespit edilmiş; şahıs, olay anında yanlarında bulunan E.I. ile birlikte emniyet ekiplerince gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat devam etmekte olup D. S.'nin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır" denildi. REKLAM