Esenyurt'ta hafif ticari aracın çarptığı kız çocuğu yaralandı

AA

Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Caddesi'nde yolun karşısına geçtiği sırada annesinin elini bırakan 5 yaşındaki Hira S'ye, hafif ticari araç çarptı.

Aracın altında kalan çocuk, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hira S. hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından sürücü, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde küçük kızın yola fırlaması ve arabanın çarpma anı ile vatandaşların aracın altından çocuğu çıkarması yer alıyor.