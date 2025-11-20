Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta ilaçlama faciası: 1'i bebek 4 kişi zehirlendi | Son dakika haberleri

        Esenyurt’ta ilaçlanan bodrum katı nedeniyle biri bebek 4 kişi hastanelik oldu

        Esenyurt'ta bir binanın bodrum katından yapılan yüksek dozda ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 20:08 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:08
        Esenyurt'ta ilaçlama faciası: 1'i bebek 4 kişi zehirlendi
        Esenyurt’ta, binanın bodrum katından yapılan böcek ilacı nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi. Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesindeki 5 katlı bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katına böcek ilacı atıldı. Yüksek dozda yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi. ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından aileden 4 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

