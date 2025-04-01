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        Haberler Gündem Esenyurt'ta kaza yapan sürücü diğer aracın camına tekme attı

        Esenyurt'ta kaza yapan sürücü diğer aracın camına tekme attı

        Trafikte sıkça görülen şiddet olaylarına bir yenisi Esenyurt'ta eklendi. Esenyurt'ta kaza yapan sürücü diğer aracın camına tekme attı, kapıyı açıp sürücüye saldırmaya çalıştı. Sürücüyü çevredekiler güçlükle sakinleştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 17:37 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:41
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        Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasının ardından, aracından inen sürücü diğer aracın sürücüsüne saldırmaya çalıştı.

        Otomobilin camına tekme atarken yere düşen sürücü, daha sonra aracın kapısını açarak saldırmaya çalıştı. Sinirli sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi.

        Kaza bugün Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki kavşakta 3 aracın karıştığı kaza sonrasında, araçlarda hasar oluştu. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada, sürücülerden biri aracından inerek diğer aracın sürücüsüne saldırmaya çalıştı.

        Aracın camına tekme atarken yere düşen sürücü, daha sonra kapıyı açarak saldırmak istedi. Sinirli sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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        #Esenyurt
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