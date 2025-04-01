Esenyurt'ta kaza yapan sürücü diğer aracın camına tekme attı

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasının ardından, aracından inen sürücü diğer aracın sürücüsüne saldırmaya çalıştı.

Otomobilin camına tekme atarken yere düşen sürücü, daha sonra aracın kapısını açarak saldırmaya çalıştı. Sinirli sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi.

Kaza bugün Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki kavşakta 3 aracın karıştığı kaza sonrasında, araçlarda hasar oluştu. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada, sürücülerden biri aracından inerek diğer aracın sürücüsüne saldırmaya çalıştı.

Aracın camına tekme atarken yere düşen sürücü, daha sonra kapıyı açarak saldırmak istedi. Sinirli sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.