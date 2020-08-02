DHA

İstanbul Esenyurt'ta bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında dairede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

SOKAKTA PANİK YAŞANDI

DHA'da yer alan habere göre kurtarılanlardan bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, sokakta yangın nedeniyle panik yaşandı. İtfaiye ekipleri dairedeki alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.