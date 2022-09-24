Esenyurt'ta yaşandı! 500 bin liralık ziynet çaldılar 0:00 / 0:00

DHA

Esenyurt'ta yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 4 kadının, girdikleri sitedeki evden yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı ileri sürüldü. Şüpheli 4 kadının binaya girişleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen çarşamba günü Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bir sitede yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu 4 kadın, bir site sakininin yanında yürüyerek kapıdan içeri girdi. Asansörle 14'üncü kata çıkan kadınlar, kimsenin olmadığını anladıkları daireye girip, yaklaşık 500 bin lira değerinde zihniyet eşyası çalarak kaçtı. Geldiklerinde hırsızlığı fark eden ev sahipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Site görevlisi Serdal Yiğit, "Bir apartman sakinin binaya girmesi ile yabancı uyruklu 4 kadın arkasından girmiş. Asansöre binen kadınlar 14'üncü kata çıkarak bir daireye girmişler. Bu evden yaklaşık değeri 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karışmışlar. Görüntüleri izlediğimde hırsızların kadın olması beni şaşırttı. Çok rahat bir şekilde girip çıkıyorlar binaya. Kadın olduğu içinde biz de şüphelenmedik" dedi.

Şüpheli 4 kadının binaya girişleri güvenlik kamerasına yansıdı.