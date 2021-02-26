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Eser Eyüboğlu, ikiz çocuklarının yüzünü ilk kez gösterdi

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Eser Eyüboğlu, ikiz çocuklarının yüzünü gösterdi. Sosyal medya hesabından oğullarının fotoğrafını paylaşan Eyüboğlu, "Hayata başka bir pencereden bakmamı sağlayan iki koca heyecan..." ifadelerini kullandı

Eser Eyüboğlu, ikiz çocuklarının yüzünü ilk kez gösterdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Oyuncu Eser Eyüboğlu-Zeynep Eyuboğlu çifti, 1 Şubat'ta ikiz çocukları Ege ve Can'ı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı.

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan 36 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün oğullarını yüzünü gösterdi.

Instagram hesabından çocuklarıyla birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Eser Eyüboğlu, paylaşımına, "Hayata başka bir pencereden bakmamı sağlayan iki koca heyecan... Maşallah diyelim güzel insanlar" notunu düştü.

Eyüboğlu'nun kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören gönderisine, "Maşallah" yorumları yapıldı.

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