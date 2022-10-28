Songül şiddetten 2 kez düşük yapmış! "Bu beni öldürecek!"

DHA'da yer alan habere göre 4'ü erkek, 2 kız olmak üzere 6 çocuğu bulunan çiftin evinden gelen silah seslerini duyanlar, durumu polise haber verdi. İtfaiyenin yardımıyla eve giren ekipler, Akbaş'ı mutfakta başından vurularak yaralanmış halde buldu.

Olay anında evin balkonundan atlayan kızları M.A.'ya ise apartmanın önünde ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Songül Akbaş ve kızı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Akbaş, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, vücudunda kırıkları olan kızı tedaviye alındı.

Çimen Mahallesi'nde yaşayan ve inşaat işleri ile uğraşan Songül Akbaş´ın kardeşi Abdullah Görer (34), ablasının yaşadığı sıkıntıları anlattı. Ablasının 25 yıldır işkence yaşadığını belirten Görer, "Ablam, bu caninin işkenceleri ile yaşadı.

Defalarca mahkemelere düştüler ama aile büyükleri toplanıp ailesi dağılmasın diye barıştırdı. Biz böylesine bir canilik yapacağını bilemedik. Ablam yine bu caninin işkenceleri sonucu daha önce 2 çocuğunu düşürdü ve bunlar hastane kayıtlarında mevcuttur" dedi.

"BU CANİ BENİ ÖLDÜRECEK DEMİŞTİ"

Abdullah Görer, son 3 aydır durumun ciddileştiğini ve ablasının kaçarak Tokat'a kardeşinin yanına sığındığını da belirterek, "Ablam bize dedi ki, bu insan beni öldürecek. Bu yaşadığı işkence karşısında Tokat´a kaçıp, kardeşimin evine sığındı.

"TAKİP ETMİŞ, KAPIYI KIRMIŞ, DEFALARCA ATEŞ ETMİŞ"

Bir süre sonra evine dönünce cani kocası olaydan önce takibe almış. Ablam bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra takip edip peşinden eve gelerek kapıyı kırmış. Kapıyı kırıp içeri girince ablamın kafasına defalarca ateş etmiş" diye konuştu.

"YEĞENİM BALKONDAN ATLAYARAK CANINI KURTARDI"

Olay esnasında evin balkonundan atlayan kaçmaya çalışan ve bu sırada ağır yaralandığı için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren yeğeni M.A. ile ilgili de bilgi veren Görer, şunları kaydetti:

"YEĞENİM KAÇIP CANINI KURTARMIŞ"

"Yeğenim balkondan atlayarak kaçmaya çalışmış. Eğer yeğenim kaçmasa onu da öldürecekmiş. 2'nci kattan atlayan yeğenimin birçok yerinde kırık var ve hayati tehlikesi devam ediyor. Son 1 aydır devlet buna bir ay uzaklaştırma vermesine rağmen bu cani gelip ablamı evinde katletti.

Ablamla en son 15 gün önce görüştüm ve bana bu cani beni öldürecek demişti. Biz bu caninin en büyük cezayı almasını istiyoruz. Yoksa bu kadın cinayetleri asla bitmez. Bugün akrabalarımızla birlikte cenazemizi alıp köyümüze getirip aile mezarlığına defnettik."