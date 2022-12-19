Eşi tarafından öldürülmüştü! Yürek yakan olayda kahreden detaylar!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3 çocuk annesi olan eşi 35 yaşındaki Hülya T.'yi bıçaklayarak öldüren katil zanlısı M.T.'nin (38) emniyetteki işlemi tamamlandı.
SUSMA HAKKINI KULLANDI
AA'da yer alan habere göre adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin susma hakkını kullandığı öğrenildi.
CİNAYETİN TANIĞI 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI
Çiftin, olay anında evde bulunan 3 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alındı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
Hülya T'nin (35) eşi M.T'ye karşı iki kez "uzaklaştırma kararı" aldırdığı öğrenildi. Son uzaklaştırma kararının bu yıl ağustos ayında sona erdiği, çiftin aynı evde birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi.
EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ
Bahçelievler Mahallesi'nde M.T, 17 Aralık Cumartesi gecesi tartıştığı eşi Hülya T'yi bıçakla öldürmüştü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLMİŞTİ
Hülya T. için hemşire olarak görev yaptığı Denizli Devlet Hastanesinde tören düzenlemişti. Hülya T'nin cenazesi, törenin ardından memleketi olan Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesine gönderilmişti.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
- İstanbul'da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli!
- Öldürdüğü oğlunun cesedini bavula sığdıramayınca çuvalla kanala attı!
- Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusunda son günler!
- Karadeniz üzerinden geldi! Sıcaklık 6-12 derece düşüyor! Meteoroloji'den 2 bölge için kritik uyarı! 10 kent için "sarı" alarm!
- Minibüsle kapkaç! İstanbul'da inanılmaz hırsızlık
YORUMLAR