Eşi ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı! - Haberler

DHA

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Tarık K. ile boşanma aşamasındaki eşi Nurcan K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine Tarık K., yanındaki tabancayı çekip Nurcan K. ile kayınvalidesi Nezire D.'yi vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ve kızı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan Tarık T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.