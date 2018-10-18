Niğde'de, 2 Nisan 2018'de Selçuk Mahallesi'ndeki Ethem Onbaşı Caddesi'nde yaşanan kadın cinayeti, iddialara göre şöyle meydana geldi. Coşkun Yıkılmaz'ın eşi Sibel Yıkılmaz, geçimsizlik nedeniyle olaydan 10 gün önce annesi Şaziye Yıkılmaz'ın evine taşındı. Aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evinin olduğu bölgeye giden Coşkun Yıkılmaz beklemeye başladı.

ANNE İLE KIZA KURŞUN YAĞDIRDI

DHA'daki habere göre bir süre sonra Sibel Yıkılmaz ve annesi Şaziye Yıkılmaz evden çıktı. Takibe başlayan Coşkun Yıkılmaz, arkalarından yaklaştığı anne ve kızına tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda Sibel Yıkılmaz yaşamını yitirdi, annesi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Cinayet anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

MÜEBBET HAPİSİN YANI SIRA 12 YIL!

Olaydan sonra yakalanarak Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Coşkun Yıkılmaz, son kez hâkim karşısına çıktı. Coşkun Yıkılmaz, savunmasında pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Coşkun Yıkılmaz'ı cinayetten müebbet, yaralamadan 12 yıl ve ruhsatsız tabancadan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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