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Eşinin boğazını kesip duş aldı! "Beni kurtarın kesecek!"

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 ay önce evlendiği eşi Ece Çiçek'i, vücudunun 4 yerinden bıçaklayıp boğazını kesen Sabri Çiçek'in, önce duş aldığı sonra da polisi arayıp cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden genç kadının kavga sırasında, "Beni kurtarın, beni kesecek" dediği öğrenildi. Polisi telefonla arayarak, "Eşimle tartıştım, cinayet işledim" diyerek kendisini ihbar eden koca tutuklandı

Eşinin boğazını kesip duş aldı!
Eşinin boğazını kesip duş aldı! "Beni kurtarın kesecek!"
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DHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dün gece saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle 40658 Sokak'ta, dört ay önce nikahlanan Ece (21) ve Sabri Çiçek (21) çiftinin yaşadığı daire, kadın cinayetinin son adresi oldu. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ailesinin yanından 4 ay önce kaçarak inşaat işçisi Sabri Çiçek ile evlenmek için Beyşehir'e gelen Ece Çiçek arasında tartışma başladı.

CİNAYETTEN SONRA DUŞ ALDI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Sabri Çiçek, Ece Çiçek'in vücudunun dört ayrı yerine bıçak sapladı, ancak ölmediğini düşünerek boğazını kesti. Cinayetin ardından önce duş alan sonra da balkona çıkarak polisi arayan Çiçek'in "Eşimi öldürdüm" diyerek ihbarda bulunduğu öğrenildi.

"ELİNDE SÜREKLİ TELEFON VARDI"

Çiçek, polise verdiği ifadesinde, "Eşimin elinde sürekli telefon vardı. Buna kızmıştım. Geçim sıkıntımız da olduğu için tartışmaya başladık. Bir an cinnet geçirdim ve öldürdüm'' dediği öğrenildi.

"BENİ KURTARIN, BENİ KESECEK" DİYE BAĞIRMIŞ

Genç çiftin tartışmasına tanık olan komşuları Aysel Kuru, "Seslerini duydum. Ece Çiçek, 'beni kurtarın, beni kesecek' diye bağırıyordu. Bunun üzerine evlerine gittim. Ancak o sırada çift, sakinleşmiş ve tartışmalarını bitirmiş görünüyordu. Yeni evli oldukları için birbirlerini anlayışla karşılamalarını söyledim. Sonra da evime döndüm" dedi.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Genç kadının cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Samsun Vezirköprü'de defnedilmek üzere Beyşehir'e gelen ailesine teslim edildi. Sabri Çiçek de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

KENDİSİNİ İHBAR EDEN KOCA TUTUKLANDI

Karısını boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polisi telefonla arayarak, "Eşimle tartıştım, cinayet işledim" diyerek kendisini ihbar eden koca tutuklandı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle 40658 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Sabri Ç. (21),sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde polis merkezini aradı, "Eşimle tartıştım, cinayet işledim." dedi.

Gelen ihbar üzerine yola çıkan polis ekipleri, verilen adresin sağlıklı olmaması üzerine, bir süre ihbarın yapıldığı evi aradı. Ekipler, yeniden irtibat kurdukları Sabri Ç'nin, "Balkonda sizi bekliyorum" demesi üzerine verilen adresi buldu.

Eve gelen ekipler, 18 yaşındaki Ece Ç'yi yerde kanlar içerisinde, hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekipleri, boğazından bıçaklanan genç kadının öldüğünü belirledi.

Genç kadının cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, eşi Sabri Ç, gözaltına alındı.

Sabri Ç, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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YORUMLAR

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  • htufan 5 saat önce Cehalet memlekette azalacağına artıyor.Ders olur inşlh.
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