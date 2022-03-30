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Eşinin eski kocasını öldürdü 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında ikamet eden A.Ş.Z. isimli şahıs, evine geldiği iddia edilen eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla (24) ile henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu esnada iddialara göre, A.Ş.Z. isimli şahıs evde bulunan pompalı av tüfeğiyle eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla’ya ateş etti. Cengiz Yayla, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak yere yığılırken A.Ş.Z. ise silahıyla birlikte olay yerinden hızla kaçtı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Cengiz Yayla’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ile olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Cengiz Yayla’nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşinin eski kocasını vurarak öldüren ve daha sonra cinayet silahıyla olay yerinden kaçarak kayıplara karışan A.Ş.Z'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.