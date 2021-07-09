Esitaş, hisselerini İspanyol Arteche'ye sattı

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Düşük-orta gerilim trafo üreticilerinden Esitaş, tüm hisselerini dünyanın en büyük trafo üreticilerinden Arteche’ye sattı. Satın alma işleminde Esitaş hissedarlarının münhasır finansal danışmanlığını ise yerli ve yabancı şirketlere stratejik ortaklık, satın alma ve birleşme konularında danışmanlık hizmeti sunan Ventura Partners yürüttü. Süreçler online olarak sürdürülürken, gerçekleştirilen bu devir işlemi ise Türk trafo sektöründeki ilk şirket M&A olarak dikkat çekti.

1946 yılında İspanya’da kurulan Arteche, elektrik enerjisi sektörü için üretim, iletim ve dağıtım dahil olmak üzere ekipman ve çözümler geliştiriyor. 2 binden fazla çalışanı ile 150 ülkede faaliyetleri bulunan Arteche, Avrupa, Amerika ve Asya’da toplam 11 üretim tesisi ve 6 araştırma merkezi ile faaliyet gösteriyor. Dünyada en büyük üç trafo üreticisi arasında yer alan Arteche, yenilenebilir enerji ve demiryolu pazarlarına yönelik katma değeri yüksek diğer ürün gruplarında bölgesel hâkimiyetini sürdürüyor.

1984 yılında İstanbul’da kurulan ve Türkiye ve Endonezya’da iki fabrikası bulunan Esitaş, 40.5kV’ya kadar alçak ve orta gerilim ölçü transformatörleri üretimini yapıyor.