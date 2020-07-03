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Karaman'da eşiyle boşanma aşamasında olan adam, baldızını vurdu

Karaman'da eşiyle boşanma aşamasında olan kişi, baldızını av tüfeğiyle yaraladı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

karaman
AA

Alınan bilgiye göre, Ahmet A, boşanma aşamasındaki eşi Ceylan A'nın Nefise Sultan Mahallesi 259. Sokak'taki evine giderek tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ahmet A. evden dışarı çıkarak yanında getirdiği av tüfeğiyle kapıya bir el ateş açtı. AA'nın haberine göre; bu sırada kapının yanında bulunan 13 yaşındaki baldızı B.E'yi bacaklarından yaraladı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekibi de evde inceleme yaptı.

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