Eşiyle ilişkisi şüphesiyle dehşet saçtı 0:00 / 0:00

İHA

Nevşehir'de bir kişi, eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsı 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Güzelyurt Mahallesi Limonlu Sokak'taki Ceren Parkı önünde gece meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Hacı T., eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği 27 yaşındaki İbrahim A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Hacı T. yanında bulundurduğu bıçakla İbrahim A.’yı boğazından ve kalbinden olmak üzere 7 bıçak darbesiyle öldürdü.

Hacı T., cinayet sonrası Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği tarafından gözaltına alınan Hacı T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.