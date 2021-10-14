Trump'tan mesaj: Beni hâlâ özlemediniz mi? 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın şu anki politikalarında "başarısız" olduğunu belirterek, "Beni hâlâ özlemediniz mi?" açıklamasında bulundu.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını kontrolden çıkıyor, mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor. Afganistan'da aşağılandık, sınırımız ise tam bir felaket, benzin fiyatları ve enflasyon hızla artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Biden'ın "başarısız" olduğu mesajını veren Trump, "Beni hâlâ özlemediniz mi?" ifadesiyle açıklamasına son verdi.

Trump, 2016-2021 döneminde ABD'nin 45. Başkanı olarak görev yapmıştı. Trump, Biden'ın galibiyetiyle neticelenen 3 Kasım 2020 seçimlerinin asıl kazananının kendisi olduğunu ancak seçimlerde hile ile Biden'ın başkanlığı elde ettiğini savunuyor.

BIDEN'A DESTEK DÜŞÜYOR

Öte yandan ABD'de yapılan bir dizi ankette Başkan Joe Biden'a verilen desteğin azaldığı görülürken, Real Clear Politics'in bu hafta yayınladığı ankette, Biden'ı onaylayan kişi sayısının yüzde 42'nin altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.