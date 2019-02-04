Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçilerden emekli Tuğamiral Hasan Hoşgit, emekli Albay Suat Aytın ile davaya katılmak isteyen emekli Albay Cemal Temizöz katıldı. Sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Cezaevinde bulunan davanın tutuklu sanığı Mehmet Baransu sağlık gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Duruşmada emekli Albay Cemal Temizöz, davaya katılma ve şikayetçi olarak yer almasına karar verilmesini talep etti.

"KATILANLARIN MAĞDURİYETLERİ BULUNMAMAKTADIR"

Sanık Ahmet Altan ve Yasemin Congar'ın avukatı Figen Çalıkuşu, müvekkili aleyhine Dursun Çiçek tarafından açılan tazminat davalarının kısa süre önce reddedildiğini söyledi. Bu kararlar doğrultusunda müvekkilinin iddia olunan eylemleri nedeniyle katılan ve katılma talebinde bulunanların mağduriyetlerinin bulunmadığını katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti.

SAHTE OLUŞTURULMUŞ HAREKAT PLANI MANŞETLERE TAŞINDI

Bu talep üzerine söz alan emekli Albay Suat Aytın, "Burada Balyoz'un yargılanmadığı Egemen Harekat Planı'nın yargılandığından bahsedilse de Egemen Harekat Planı tamamen gerçektir. Yunanistan'a karşı gelişebilecek müdahale hususunda yapılmıştır. Ancak o dönemki Taraf Gazetesi tarafından bu harekat planı dışında ve tamamen sahte oluşturulmuş harekat planı manşetlere taşınarak yargılanmamız ve mahkum edilmemiz sağlandı. Bilirkişi raporunda iddialara konu CD'lerin 2003 yılında hazırlanmadığı, 1. Ordu'daki tüm bilgisayarlar 1999 yılına kadar incelendi ve buna ilişkin emareye rastlanmadığı tespit edildi" dedi.

TEMİZÖZ: KATILMA TALEBİM KABUL EDİLSİN

Duruşmaya katılma talebinde bulunan emekli Albay Cemal Temizöz ise "Bizim yargılandığımız sahte olarak üretilen doküman ve CD hariç ortaya çıkarılan ve bavullar ile teslim edilen belgeler devletin gizli kalması gereken kozmik odada saklanması gereken bilgilerdir. Asıl olarak ifşa edilen ve gizliliği ortadan kaldırıp casusluk faaliyeti kapsamında ortaya çıkarılan bu belgeler nedeniyle sanıklar yargılanmaktadır. Bu nedenle şikayetim doğrultusunda katılma talebimin kabul edilsin" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Mehmet Baransu'nun tutukluluk halinin devamına ve duruşmaya katılma taleplerinin tutuklu sanığın ifadesinden sonra karar verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.