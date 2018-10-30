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Niels Hoegel'
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Eski Alman hemşire, 100 kişiyi öldürmekten yargılanıyor

Almanya’da 100 hastayı öldürmekle suçlanan bir hemşire Almanya'nın kuzeyinde bulunan Oldenburg kasabasında yargılanmaya başladı. Hasta bakıcı Hoegel, ölümlerin tamamından suçlu bulunması halinde İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en çok insan öldüren seri katil olacağı belirtildi.

30.10.2018 - 11:25 | Güncelleme: İHA

Dedektifler, eski hasta bakıcı Niels Hoegel'i (41) Almanya'nın kuzey kesiminde görevli olduğu hastanelerde bakımına verilen 100 hastaya ölümcül dozda ilaç vererek ölümüne yol açmakla suçladı. Mezardan çıkarılan ceset kalıntılarına zehir testlerinin yapılmasının ardından yargılamanın son duruşmasının Mayıs ayına kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Hasta bakıcı Hoegel'in 1999-2005 yılları arasında Oldenburg’da 36, Delmenhorst yakınlarında ise 64 hastayı öldürdüğü ifade edildi. Öldürülen hastaların yakınları, sağlık yetkililerinin olayı görmezlikten geldiğini suçlarken, soruşturmanın bu bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Hasta bakıcı Hoegel, ölümlerin tamamından suçlu bulunması halinde İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en çok insan öldüren seri katil olacağı belirtildi. Dedektifler, Hoegel'in daha faza insanı öldürmüş olabileceğini ancak potansiyel kurbanlarının cesetlerinin yakıldığını ifade etti.

Ölen kişilerin yakınlarından biri olan Petra Klein, Hoegel'in bütün kurbanların ölümlerinden suçlu tutulmasının beklediğini ve böylece kurbanların yakınlarının davanın kapanmasını göreceklerini söyledi.

Öte yandan Hoegel, Delmenhorst'ta bir hastaya reçeteye yazılmayan bir ilacı enjekte ederken yakalanmıştı. Hoegel 2008'de adam öldürmeye teşebbüsten 7 yıl hapse mahkum edilirken, Hoegel aynı zamanda 2014-15 arasında yapılan ikinci yargılamada 2 kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuş ve en üst düzeyde ceza almıştı.

Hoegel yaptıklarından dolayı üzgün olduğunu dile getirerek kurbanların yakınlarının huzur bulmasının umduğunu ve işlediği suçun önceden planlanmadan ani geliştiğini vurguladı.

Öte yandan hasta bakıcı Hoegel, bir duruşmada da bir psikiyatriste 30 kişiyi öldürdüğünü de ifade etmişti.
Soruşturmacılar, Hoegel’in çalıştığı hastanede hayatını kaybeden 130 hastanın mezardan çıkarılarak kalp krizini tetikleyen ilaç verilip verilmediğini tespit edileceğini söyledi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    medeniyet gibisi yok
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