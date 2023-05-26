Zekai Özcan, 1999 – 2000 yıllarında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü yaptıktan sonra 2002 yılında AK Parti’den milletvekili seçildi. TBMM’de 22. ve 23. Yasama dönemlerinde görev yapan Özcan, 2010 yılında AK Parti’den ayrıldıktan bir süre sonra MHP’ye geçerek bir yıl daha milletvekilliği yaptı.

Özcan, milletvekilliği sırasında özellikle sosyal güvenlikle ilgili yasama faaliyetlerinde aktif rol aldı. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında alt komisyon başkanlığı yaptı. Bu dönemde, 2 yıl görev yapan milletvekillerinin diğer koşulları sağladıktan sonra 30 yıllık milletvekili ile aynı maaşı almasına ve toplumun diğer kesimlerinden fedakârlık istenirken milletvekillerinin emekli aylıklarının artırılmasına karşı çıktığı için kendi ifadesiyle TBMM’de “aforoz” edildi. Sosyal güvenlik ile ilgili yasa çalışmalarında külfet-nimet dengesini gözetme konusundaki hassasiyeti nedeniyle partisiyle sık sık ters düştü.

“SİYASİ PARTİLER OY İÇİN YAŞ SINIRIYLA OYNAMAYI BIRAKMALIDIR”

Zekai Özcan, “Bürokrasi ve Siyaset Dedikleri – Hatıralarım” başlıklı 528 sayfalık kitabında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) başta olmak üzere sosyal güvenlik ile ilgili güncel konulara dair değerlendirmelere de yer verdi. “EYT Meselesi ve SGK’nın Batırılışı” başlıklı bölümde, EYT sorununu ortaya çıkartan 1999’daki kanunla emeklilik yaşıyla ilgili geçiş maddelerinin özensiz düzenlendiğine dikkat çekti. Bu yıl ise siyasi partilerin bu geçiş maddelerini gerekçe göstererek 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayanların sadece 5000 prim günü ve 20/25 yıllık sigortalılık süresi olanların emekli edilmelerini sağladıklarını belirtti. İktidar ve muhalefetin büyük bir yanlış sonuç doğuracak EYT konusu üzerinde yarıştığını kaydeden Özcan, “Bu tür uygulamalar, sistemi temelden bozar ve çökertir. Sosyal sigorta sistemi zaten böyle böyle çıkmaza girdi. Siyasi partiler oy almak uğruna yaş sınırıyla oynamayı bırakmalıdırlar” dedi.

“SİSTEMİ ÇÖKERTECEK KADAR AĞIR YÜK GETİRECEK”

Dünyada yaş ortalamasının yükseldiğini, kitlelerin daha iyi sağlık ve daha iyi emeklilik maaşı taleplerinin sosyal güvenlik sistemine maliyeti artırdığını belirten Özcan, dünyada emeklilik yaşı ileri yaşlara doğru güncellenirken EYT düzenlemesi ile Türkiye’de 38/43 yaşa kadar indirildiğini ifade etti.

EYT düzenlemesinin sistemi çökertecek kadar ağır bir yük getireceğini savunan Özcan, “Bugün dünyanın hiçbir ülkesinde 60 yaşın altında bir kişinin emekli olması mümkün değildir. Emeklilik, yaşlılık demektir. Siz emeklilik yaşını 38’e, 43’e kadar indirirseniz, bunun adı yaşlılık aylığı olmaz. Seçim kazanmak çıkarcılığıyla, gelecek nesillerin refahını çalmak pahasına, devlet kasasından ulufe dağıtmak olur” dedi.

1 EMEKLİYE 1.3 ÇALIŞAN DÜŞECEK

2008 yılında çıkartılan 5510 Sayılı Kanun ile SGK’nın toplam prim tahsilatının yüzde 25’i oranında devlet katkısı getirildiğini, böylece SGK açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 3’lerden yüzde 0.5’lere kadar düştüğünü belirtti. Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı sürdürülmesinde önemli unsur olan aktif/pasif oranının da 1.78’den 1.95’e kadar yükselerek önemli bir ivme kazandığını anlattı. Devletin SGK’ya yaptığı devlet katkısı, yoksulların genel sağlık sigortası primleri, faturalı ödemeler ve açığın finansmanı dahil Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bütçe transferlerinin GSYH’ya oranının şu an yüzde 3.1 civarında olduğunu kaydetti.

Özcan, hesabına göre EYT kapsamında 5.3 milyon kişi olduğunu, 2023 yılında emekli olacak 2 milyon 250 bin kişiyle birlikte SGK’ya aktarılan bütçe transferlerinin GSYH’ya oranının yüzde 3.1’den yüzde 5’e; birkaç yıl içinde 5.3 milyon EYT’linin emekli olmasıyla da GSYH’nın yüzde 7.5’ine yükseleceğini iddia etti.

Halen 1 emekliye karşılık 1.95 olan çalışan sayısını gösteren aktif/pasif oranının da 1.3 kişiye düşeceğini ileri sürdü. Emeklilerin büyük kısmı tekrar çalışmaya devam ederse en iyimser hesapla bu oranın 1.5 olacağını belirtti.

“İKTİDAR MÜCADELESİNDE SGK KURBAN EDİLEREK BATIRILDI”

SGK’nın ana gelir kaleminin prim gelirleri olduğunu ve tahsil edilen prim gelirlerinin GSYH’ya oranının yüzde 6 olduğunu kaydeden Özcan, buna karşılık bütçeden SGK’ya GSYH’nın yüzde 7.5’i oranında kaynak aktarılacak olmasını “dehşet” olarak nitelendirdi. Özcan, “Devlet bütçesinden SGK’ya aktarılan kaynak, kurumun gelirlerinden fazla olacaktır. Yani iktidarı ele geçirme mücadelesinde SGK kurban edilerek tam anlamıyla batırıldı” dedi.

“SSK’YI KİM BATIRDI?”

Zekai Özcan, 28 yıllık memurluk yaşamının tamamının SSK’da geçtiğini belirtirken, AK Parti’nin “SSK’yı Kemal Kılıçdaroğlu batırdı” iddiasını da değerlendirdi. Özcan bu konuda şöyle dedi:

“Kurumun önemli makamlarında bulunduğum için vicdanen konuşmalıyım. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sık sık söylediği bir husus var. Koro halinde, ‘SSK’yı Kemal Kılıçdaroğlu batırdı’ diyorlar. Bu iddianın gerçekle uzak yakın bir ilgisi olmadığını buraya (kitabın 179. Sayfasına) kadar anlattıklarımı okuyanlar görmüşlerdir. Kurum kademe kademe batmıştır. Son batış hamlesi bir kanunladır. Kurumun batışını hızlandıran yasanın hazırlanması da Kılıçdaroğlu’nun Genel Müdürlüğe gelişinden öncedir. Kaldı ki hiçbir hükümet teknik bilgi dışında, siyasetin gereği, bütünüyle genel müdürlerin görüşleriyle hareket etmez.”