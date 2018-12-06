Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da aralarında olduğu, 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar çıktı.

Şahabettin Harput, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı da verilen Harput'un, Ankara dışına çıkamayacağına hükmedildi.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ