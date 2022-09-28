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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Diyarbakır'da eski eşini öldüren cani, saklandığı kulübede yakalandı! - Güncel haberler
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Diyarbakır'da eski eşini öldüren zanlı saklandığı kulübede yakalandı

Diyarbakır'da eski karısı Esma Başeğmez'i vahşice öldüren zanlı, saklandığı kulübede yakalandı. Caninin, kaçarken silahını ve telefonunu attığı öğrenildi

Son dakika: Diyarbakır'da eski eşini öldüren cani, saklandığı kulübede yakalandı! - Güncel haberler
Eski eşini öldüren cani, saklandığı kulübede yakalandı!
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AA

Diyarbakır'da yaklaşık 2,5 ay önce eski eşi Esma Başeğmez'i öldüren zanlı, bir köyde saklandığı kulübede yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, 15 Temmuz'da akrabası olan eski eşini bıçakladıktan sonra silahla öldüren Emrah Başeğmez hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel ekip, zanlının merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bozek köyünde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla, köyde saklandığı kulübede yakalanan Başeğmez, emniyet götürüldü.

İfadesinde suçunu itiraf eden zanlının, kaçarken silahını ve telefonunu attığını söylediği, cinayetin ardından köyde kulübede saklandığı öğrenildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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