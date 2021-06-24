Eski Filipinler Devlet Başkanı hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

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''Noynoy'' lakabıyla da bilinen Aquino, 2010-2016 yılları arasında Filipinler Devlet Başkalığı görevini yürüttü. Ülkenin Dışişleri Bakanı ve birkaç yetkili de Beningo Aquino’nun başkent Manila yakınlarında kaldırıldığı hastanede ölüm haberini duyurdu.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin de Twitter hesabından yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi.

— DFA Philippines (@DFAPHL) June 24, 2021

Aquino'nun 2012'de atadığı Yüksek Mahkeme yargıcı Marvic Leonen yaptığı açıklamada, ''Onu, insanımıza hizmet etme tutkusuyla hareket eden, görevlerinde gayretli ve genel olarak dünya hakkında hırslı ve tüketen bir merakla hareket eden nazik bir adam olarak biliyordum." ifadelerini kullandı.

— Help others. Humanity will endure. (@marvicleonen) June 24, 2021

Eski Filipinler Devlet Başkanı’nın görev süresinin ardından yerini Başkan Rodrigo Duterte devralmıştı. 61 yaşında hayatını kaybeden Aquino’nun gündeminde özellikle yolsuzlukla mücadele ve ekonomik reformlar vardı.