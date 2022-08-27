Eski futbolcuya yük treni çarptı! Feci ölüm! 0:00 / 0:00

İHA

Zonguldak'ta edinilen bilgiye göre, olay; saat 02.30 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyündeki tren yolunda meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre Zonguldak’tan Karabük istikametine giden yük treni tren yolunda 35 yaşındaki Aytunç Topaloğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Topaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yeri incelemesinin ardından Aytunç Topaloğlu’nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

"TREN BAĞIRA BAĞIRA GELDİ"

Olay sırasında trenin korna çalarak geldiğini anlatan Durdu Çelik, “Seslerin az ilerisinde balkonda oturuyorduk gece. Tren bağıra bağıra geldi. Biraz sonra hava aydınlanırken ambulans geldi. Jandarma da geldi.

"BİR ARKADAŞIYLA BİRLİKTELERMİŞ"

Trenin ezdiği yere kadar geldim. Oradan sonrasına yaklaştırmadılar. Öncesinde bir arkadaşıyla birliktelermiş. Kaza olunca arkadaşını ifadesi alınmak üzere karakola götürmüşler” diye konuştu.

BİRÇOK TAKIMDA FUTBOL OYNADI

Zonguldakspor alt yapısında futbol kariyerine başlayan Aytunç Topaloğlu; Kilimli Belediyespor, Ereğli Belediyespor, Devrek Belediyespor ve Çaydeğirmeni Belediyespor'da futbol oynadı.

GERİYE GOL GÖRÜNTÜSÜ KALDI

Topaloğlu’ndan geriye ise bir maçta attığı golün görüntüleri kaldı. Topaloğlu’nun Kilimli Belediyesi’nde personel olarak çalıştığı öğrenildi.